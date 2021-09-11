إجراء خاص بتطعيم الأطفال ضد كورونا في جنوب أفريقيا

كشفت مصادر صحفية أن هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا وافقت على استخدام لقاح "فايزر" المضاد لمرض "كوفيد-19" للأطفال من سن 12 عامًا، مما يمهد الطريق للحكومة لتوفير اللقاحات للمراهقين.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن الهيئة أعلنت أن قرارها جاء بعد مراجعة لمعلومات جديدة بشأن السلامة والكفاءة تم تقديمها في مارس / آذار الماضي.

ومع تزايد عدد الإصابات بالمنطقة تسارعت حملة التطعيم في جنوب أفريقيا في الشهور الماضية مع توفير إمدادات كافية من اللقاحات وتطعيم أكثر بقليل من 12 في المئة من السكان الذين يتجاوز عددهم 60 مليونا.

وبيّنت مصادر طبية أن التطعيم يمثل الشبان نسبة كبيرة من سكان جنوب أفريقيا منهم 28 في المئة أقل من 15 عاما.