أردوغان: تركيا أصبحت صاحبة كلمة ورأي في كل القضايا التي تخص المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أصبحت صاحبة كلمة ورأي في كل القضايا التي تخص المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك حدث بسبب قوة تركيا العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية.

ولفت أردوغان خلال كلمته في المؤتمر العام الـ26 لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين (موصياد)، اليوم السبت، أنه "من الممكن رؤية تأثير تركيا في كل أرجاء المنطقة من سوريا إلى ليبيا ومن المتوسط إلى القوقاز"، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، "رغم جميع العراقيل"، مشددا على أن المنتجات التركية أصبحت محط أنظار العالم.

وقال أردوغان إن "تركيا باتت تصنع مسيّراتها المزودة بالأسلحة، وهذا النوع من السلاح رفع موقع تركيا في الترتيب العالمي".

وسبق وقال أردوغان، في خطاب له الشهر الماضي، إن "من يرغب في تحريك حجر من مكانه عليه الحصول على موافقة تركيا أولا".

ونقلت "الأناضول" وقتها كلمة أردوغان خلال مشاركته في مراسم تسليم طراز جديد من الطائرات المسيرة التي تصنعها تركيا طراز "بيرقدار".

وأكد أردوغان أن "بالمسيرة الهجومية "أقينجي" أصبحت تركيا من بين ثلاث دول في العالم تمتلك هذه التكنولوجيا".

وأضاف: "رفع نسبة المساهمة المحلية في الصناعات الدفاعية من 20 إلى 80 في المئة خلال وقت قصير يعد من أعظم إنجازات تركيا التاريخية".