تسجيل أكثر من 14 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل

سجلت السلطات البرازيلية، اليوم الأحد، 14335 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصبح العدد الإجمالي 20 مليونا و989 ألفا و164 إصابة.

ووفقا لوزارة الصحة البرازيلية تجاوز العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 586 ألفا،

في وقت سابق، أصدرت وكالة التفتيش الصحي الوطنية البرازيلية أمرا بتعليق استخدام أكثر من 12 مليون جرعة من لقاحات شركة سينوفاك الصينية ضد فيروس كورونا، بعد اكتشاف أنه تم إنتاجها في مصنع غير مرخص.

وأوضحت الوكالة أن الحظر إجراء احترازي لتجنب تعريض السكان لمخاطر وشيكة محتملة.

وأضافت أن معهد بوتانتان أبلغها أيضا أنه تم إنتاج 9 ملايين جرعة أخرى في نفس المصنع وكانت في طريقها إلى البرازيل.

وأشارت أنه خلال فترة الحظر التي تستمر 90 يوما ستسعى الهيئة لتفقد المصنع ومعرفة المزيد عن أمن عملية التصنيع.