آبي أحمد بالزي العسكري: مستعدون للدفاع بشجاعة ضد أي قوة تهددنا... صور

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، صورا له وهو يرتدي الزي العسكري، وأكد أن بلاده مستعدة بقوة للدفاع بشجاعة عن أي قوة قد تحاول تعريض سيادة بلاده للخطر.

وارتدى أحمد، وهو القائد العام للجيش، الزي العسكري، أمس السبت، للاحتفال مع رأس السنة الإثيوبية مع قوات القيادة الغربية لقوات الدفاع الوطني في جبهة مي تسبري.

وفي خطاب ألقاه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن شجاعة الجيش أذهلت أعداء الأمة، بينما جعلت الإثيوبيين يشعرون بالفخر، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بالقادة العسكريين، وقوات القيادة الغربية، لتمكين الأمة من التغلب على الخصوم، ومن ثم الاستعداد لأمل جديد بمستقبل أفضل، وفقا لـ"فانا".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن إثيوبيا تندفع نحو السلام والازدهار، ولكن مع الاستعداد القوي للدفاع بشجاعة عن أي قوة قد تحاول تعريض سيادتها للخطر.

وأكد: "نحن نعمل على نقل دولة موحدة ومستقلة إلى الأجيال القادمة".

كما شدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في خطاب له أن "العالم كله يعرف أننا الإثيوبيين لا نستسلم للمآزق، وأننا في وضع جيد لتحويل هذا المأزق إلى فرصة من شأنها أن تضع إثيوبيا بين البلدان التي سيتذكرها العالم بأنها نجحت في القيام بهذا".

وتابع أن "الذين يعادون إثيوبيا لا يفهمون الطريقة التي حافظت بها على حريتها، إن إثيوبيا تزدهر في الدفاع عن كل ما يتعارض مع سيادتها".

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن أمله في أن العام الإثيوبي الجديد هو الوقت الذي تتغلب فيه إثيوبيا على التحديات التي واجهتها لمدة 30 عاما.

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