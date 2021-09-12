البابا فرانسيس يطالب المجر بـ"الانفتاح" على استقبال مهاجرين

تحدى بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، اليوم الأحد 12 سبتمبر/أيلول، توجهات حكومة المجر، بدعوتها علانية لـ"الانفتاح" على استقبال مهاجرين.

ودعا البابا فرانسيس، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، حكومة المجر إلى ضرورة الانفتاح على استقبال مهاجرين، متحديا توجهات رئيس الوزراء المجري، فيتكور أوربان، الذي يعرف بآرائه المتشددة بشأن الهجرة.

وقال البابا فرانسيس: "يحثنا الصليب على الحفاظ على جذورنا ثابتة، ولكن دون دفاعية عمياء؛ للاستفادة من الينابيع المتجددة للشباب، وعلينا الانفتاح على عطش الرجال والنساء في عصرنا إلى الجديد، وأتمنى أن تكون المجرعلى هذا النحو، راسخًة ومنفتحًة ومتجذرًة".

ودعا بابا الفاتيكان في وقت سابق، إلى الحوار لإنهاء الصراع في أفغانستان، حتى يعيش شعبها في سلام وأمن واحترام متبادل.

كما أنه يعرف بتصريحاته المؤيدة للمهاجرين، حيث سبق، وصرح أن النساء يحملن في أجسادهن تجارب مأساوية، في إشارة إلى المهاجرات الفقيرات اللواتي تحملن مشقة ومخاطر الهجرة من أجل أبنائهن.

جاء ذلك خلال استقبال البابا فرنسيسأعضاء مؤسسة "آرش"، والتي تأسست عام 1991 وتركز على دعم الأطفال والعائلات الفقيرة ومساعدتهم على بناء استقلالية اجتماعية وسكنية من خلال تقديم خدمات مختلفة.

وقالت إذاعة الفاتيكان إن البابا شكر ضيوفه على نشاطه لصالح الأطفال والأمهات بنوع خاص، معلقا بالقول إن المؤسسة تساعد الأمهات والأطفال على التخلص من العنف والقيود وسوء المعاملة، بما في ذلك "النساء المهاجرات اللواتي تحملن في أجسادهن خبرات مأساوية".