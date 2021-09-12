الصين تتأهب لمساعدة أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده قررت على وجه السرعة تزويد أفغانستان بالأغذية والسلع الشتوية واللقاحات والأدوية بمبلغ يصل إلى نحو 200 مليون يوان (حوالي 30.9 مليون دولار).

ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية تصريحات الوزير وانغ يي الذي قال: "وفقا لاحتياجات الشعب الأفغاني، قررت الصين توفير الغذاء والسلع الشتوية واللقاحات والأدوية على وجه السرعة بإجمالي 200 مليون يوان".

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أنه بعد الاستقرار في أفغانستان الصين مستعدة للمساعدة لتنفيذ المشاريع التي ستساعد على تحسين الظروف المعيشية للشعب، كما أن بكين مستعدة لدعم إعادة الإعمار السلمي والتنمية الاقتصادية لأفغانستان إلى الأفضل".

وكان وانغ يي قد شارك يوم الأربعاء في اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان.

وفي 31 آب/أغسطس الماضي، استولت حركة طالبان على مطار كابول كاملا بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان، ليعقبه احتفال مسلحي الحركة بهذا الانسحاب معبرين عن فرحتهم بعودة "النظام الإسلامي".