رئيس الوزراء الإسرائيلي يشكر مواطنين أبلغوا عن الأسرى الهاربين

قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت صرح أن جهود الأجهزة الأمنية مستمرة لإعادة القبض على الأسرى الفلسطينين الذين هربوا الأسبوع الماضي من سجن جلبوع.

وكتب جندلمان تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر"جاء فيها، أن بينيت قال في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "ألقينا حتى الآن القبض على 4 من 6 الإرهابيين الذين فروا من سجن جلبوع والجهود لإعادة الإرهابيين الباقيين إلى السجن مستمرة، أيضا في هذه الأثناء".

رئيس الوزراء بينيت أشاد في مستهل جلسة الحكومة بالأجهزة الأمنية - الشرطة والشاباك والجيش والوحدات الخاصة وقصاصي الأثر, على القاء قبض على 4 من الإرهابيين الذين فروا من #سجن_جلبوع وقال: "إنهم يعملون ليل ونهار منذ أسبوع من أجل إعادة الإرهابيين إلى السجن". — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 12, 2021

​وأعادت السلطات الأمنية الإسرائيلية اعتقال 4 من 6 فلسطينيين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الاسرائيلي، عن طريق حفر نفق أوصلهم من داخل السجن إلى خارجه، في عملية وصفت بالأسطورية.

وأضاف جندلمان في تغريدة أخرى: "رئيس الوزراء بينيت أشاد بالشرطة والشاباك والجيش والوحدات الخاصة وقصاصي الأثر، على القاء قبض على 4 من الإرهابيين الذين فروا من سجن جلبوع وقال: "إنهم يعملون ليل ونهار منذ أسبوع من أجل إعادة الإرهابيين إلى السجن".

رئيس الوزراء بينيت وجه في مستهل جلسة الحكومة شكرا خاصا للمواطنين الذين أبلغوا الشرطة عن أماكن تواجد الإرهابيين الذين فروا من #سجن_جلبوع, مما أدى إلى القاء القبض عليهم. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 12, 2021

​وبحسب جندلمان وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي "شكرا خاصا للمواطنين الذين أبلغوا الشرطة عن أماكن تواجد الإرهابيين الذين فروا من سجن جلبوع، مما أدى إلى القاء القبض عليهم".

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