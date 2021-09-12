كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز بعيد المدى

أجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية طويلة المدى ناجحة، اليوم الأحد، وسط توترات مطولة مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الصواريخ التي تم اختبارها حلقت على مسافة 1500 كيلومتر قبل أن تصيب أهدافها وتسقط في المياه الإقليمية للبلاد خلال الاختبارات التي أجريت يومي السبت والأحد، حسبما نقلت رويترز.

وأضافت الوكالة أن تطوير الصواريخ له "أهمية استراتيجية لامتلاك وسيلة ردع فعالة أخرى لضمان أمن دولتنا بشكل أكثر موثوقية واحتواء المناورات العسكرية للقوات المعادية".

ويذكر أن المحادثات التي تهدف إلى وقف برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية كانت قد توقفت منذ عام 2019.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كوريا الشمالية أقامت عرضا عسكريا، يوم الخميس الماضي، لإحياء ذكرى تأسيس الجمهورية.

وحضر الزعيم كيم جونغ أون الحدث الذي أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في العاصمة بيونغيانغ، حسبما أفادت الوكالة.

كان الزعيم كيم قال يوم، الإثنين الماضي، إن التغير المناخي هو أحد أسباب أزمة الغذاء المستمرة في بلاده، وكذلك في حدوث الفيضانات الكارثية التي ضربت مناطقها الشمالية الشرقية.

ودعا كيم جونغ أون المسؤولين في بلاده إلى تفعيل استجابة "عاجلة" لعدد من الكوارث التي يواجهها نظامه في اجتماع للمكتب السياسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية.

وشدد زعيم كوريا الشمالية على ضرورة تحسين إدارة الأراضي في كوريا الشمالية، بعد أن دمرت الفيضانات الجسور والمنازل على الساحل الشرقي للبلاد، في شهر أغسطس/ آب الماضي.