طالبان تنفي إصابة أو مقتل رئيس مكتبها السياسي

نفى المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، ما تردد عن إصابة أو مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة الملا عبد الغني برادار.

ونشر المتحدث باسم حركة طالبنان (المحظورة في روسيا)، محمد نعيم، عبر صفحته الشخصية على "تويتر" مقطعا نفى فيه ما تردد عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان بالوكالة الملا عبد الغني بردار.

وكتب نعيم على تويتر: "انتشرت شائعات في عدد من وسائل الإعلام بأن شيئًا ما حدث للملا بردار المحترم غير صحيح. كل هذا دعاية لا أساس لها من الصحة للعدو".

Mullah Abdul Ghani Baradar, deputy prime minister of the Taliban govt, in an audio message confirmed he was alive and said he was not injured. The message, tweeted by Taliban spox Mohammad Naeem, follows reports that Baradar was injured or killed in clashes among the Taliban. pic.twitter.com/LqwmjJkVNi — TOLOnews (@TOLOnews) September 13, 2021

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.