الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي قتل 54 فلسطينيا بينهم 12 طفلا هذا العام

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي قتل 54 فلسطينيا منذ بداية العام.

موسكو- سبوتنيك. وذكر باشيليت خلال حفل افتتاح الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أنه "حتى الآن هذا العام، قتل 54 فلسطينيا، من بينهم 12 طفلا، على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وشددت المفوضة السامية على أن هذا الرقم أعلى مرتين من العام الماضي، مضيفة أن أكثر من 1000 شخص أصيبوا بالذخيرة الحية.

كما أبدت قلقها العميق تجاه ما اسمتها "الحملات القمعية" التي شنتها حكومة دولة فلسطين على المعارضة في الأشهر الأخيرة.

وأضافت: "خلال الاحتجاجات التي أعقبت القتل المروع للناشط نزار بنات في حزيران/ يونيو، استخدمت قوات الأمن الفلسطينية القوة غير المبررة ضد المتظاهرين السلميين".

ولفتت إلى أن اعتقال العديد من النشطاء في أغسطس/ آب يشير إلى حقيقة أن القمع يتعمق، ودعت السلطات إلى ضمان سلامة المتظاهرين واحترام الحريات الأساسية لحقوق الإنسان.

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