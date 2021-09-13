خبير: اتفاق إيران والوكالة الدولية يؤسس للعودة لاتفاق فيينا

قال الخبير بالشؤون الإيرانية، د. محمد شمص، اليوم الاثنين، إن "زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، يؤسس لاستئناف التعاون بين الوكالة الدولية وإيران بعد أشهر من التجميد".

وتابع مشيرا في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "هذا الاتفاق سيفتح الآفاق نحو استئناف مفاوضات فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي بين الإيراني".

وأوضح محمد شمص، أن "موسكو لعبت دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا والسداسية الدولية وإيران إضافة إلى الصين وبعض الدول الأوروبية"، لافتا إلى أنه "من مصلحة الجميع عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، لأن هناك مصالح أوروبية مع إيران".

وحول الاتهامات الإسرائيلية لإيران بتدريب مسلحين من دول عربية على أراضيها على استخدام طائرات مسيرة، أكد شمص أن "هذه الاتهامات محاولة لإثارة الرأي العام العالمي ضد إيران ومنع العودة الأمريكية للاتفاق النووي، كما استبعد أن تصل المحاولات الإسرائيلية الى نتيجة في هذا السياق".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع طهران بشأن معدات مراقبة في منشآت نووية في إيران.

وأضافت في بيان على هامش زيارة المدير العام للوكالة رافاييل غروسي إلى طهران، إن مفتشيها حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها.

ولفتت إلى أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات.

من جهته، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن طهران سوف تسمح للوكالة الدولية بتغيير بطاقات الذاكرة في كاميرات المراقبة بمواقع نووية إيرانية.

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