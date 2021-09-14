وفاة والدة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

توفيت، مساء الإثنين، شارلوت جونسون وول، والدة رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، عن 79 عاما.

ونقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية، بيانا صادرا عن أسرة الفقيدة، جاء فيه أن جونسون وول، وهي رسامة محترفة، رحلت "في سلام بلا سابق إنذار" بمستشفى في لندن.

وأشارت الصحيفة أن أحدا من مقر رئيس الوزراء في داوننج ستريت لم يرد على طلب بالتعليق، ولم يتسن التواصل مع أحد من ممثلي العائلة.

وفي وقت سابق، وصف جونسون أمه في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين عام 2019 بأنها "السلطة العليا" في العائلة، وقال "سأقتبس كلمات السلطة العليا في عائلتي، أمي،... أمي أيدت الخروج" من الاتحاد الأوروبي.

وكان الأطباء قد شخّصوا حالة جونسون وول بأنها مرض باركنسون (الشلل الرعاش) وهي في سن الأربعين، وفي مقابلة صحفية أجريت معها عام 2008، قالت: "أحاول أن أرسم كل يوم إن أمكنني ذلك، رغم أني أذهب للمستشفى كثيرا، ما زال بإمكاني الرسم رغم أن ذراعي تأتي فجأة بحركة لا إرادية تماما وهذا يجعلني أبكي في أكثر الأحيان".