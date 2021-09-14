خبير: أسعار الغاز في أوروبا قد تصل إلى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب

قال ألكسندر تيموفييف الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد في الجامعة الاقتصادية الروسية إن آليات أسعار الغاز في أوروبا مرتفعة للغاية الآن، لذلك هناك احتمال أن تصل التكلفة إلى 1000 دولار لكل 1000 متر مكعب في سبتمبر.

وأكد الخبير الروسي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء:

"على الأرجح ، سوف تتجاوز الـ1000 دولار (لكل ألف متر مكعب). الديناميات عالية جدًا، في الصيف. الأسعار لا تنمو فقط. من الواضح أن الطلب أعلى بكثير من العرض ، على الرغم من انخفاض الأسعار في آسيا".وفقًا له، في كثير من النواحي، يتم تحديد الأسعار في البورصة من خلال آليات التبادل، وعلى الأرجح سيتم دفع سعر فوق 900 دولار لكل 1000 متر مكعب. ومع ذلك، يمكن أن يحدث ارتفاع السعر إلى 900 دولار (وهذا احتماله 70-80٪)، وما يصل إلى 1000 دولار (وهذا احتماله 10-20٪ ).

وأضاف "على الأرجح سيأتي الشتاء مبكرا وبصقيع حاد سيؤثر على حجم مشتريات جديدة للتدفئة".

في الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أن الأسعار المرتفعة ستحفز فوائد لإمدادات الغاز من عدة مصادر في وقت واحد، ليس فقط من روسيا، ولكن أيضًا من الولايات المتحدة ودول أخرى. الزيادة في العرض، بدورها، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار.