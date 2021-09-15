طالبان: نبني جيشا جديدا لأفغانستان ولن نسمح بالمقاومة أو التمرد

أعلن رئيس الأركان الأفغاني التابع لحركة طالبان (المحظورة في روسيا)، قاري فصيح الدين مخدوم، اليوم الأربعاء، تواصل المشاورات حول تشكيل جيش جديد لحماية البلاد من أي أخطار أو تهديد.

كابول- سبوتنيك. قال فصيح الدين مخدوم، في لقاء عُقد اليوم في كابول بعد مراسم تسلّم مهام منصبه، إن مشاورات تشكيل جيش جديد قوي ومنظّم في المستقبل القريب لحماية أفغانستان جارية مع مسؤولين آخرين، محذرا من أنه سيتم القضاء على كل الجماعات المتمردة والمقاومة في البلاد.

وأضاف أنه "لا يجوز لأحد أن يزعزع الأمن والاستقرار في أفغانستان، ولا يسمح لأي شخص بزعزعة الأمن العام بحجة المقاومة والعرق والدفاع عن 20 عاما من الإنجازات والديمقراطية ويغرق البلاد في الدماء".

أعلنت حركة طالبان، في وقت سابق، أن النخب بقطاع الأمن في الحكومة السابقة والأعضاء الذين ليس لديهم "سجل سيئ" قد يتم تجنيدهم أيضا في الجيش الجديد.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت، منذ أيام عدة، عن التشكيلة الحكومية المؤقتة لأفغانستان، بعد سيطرتها الكاملة على البلاد، عقب إنهاء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي انسحابهم من البلاد، الشهر الماضي، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري.

وجاء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي، وفق اتفاق أبرمته الحركة مع واشنطن، في الدوحة، نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، والذي أنهى بموجبه أطول حرب لواشنطن في الخارج.