عودة الرحلات الجوية بين إيران وأفغانستان

وأفادت قناة "العالم" الإيرانية، بأن رحلات طيران الركاب بين إيران وأفغانستان استؤنفت اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية هبطت اليوم في كابول.

وأضافت القناة الإيرانية، أن الطائرة التابعة لشركة الطيران، كان على متنها 19 راكبا قادمين من مدينة مشهد.

يشار إلى أن خدمات نقل الركاب العادية إلى كابول، كانت قد توقفت بعد سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، على العاصمة الأفغانية في الشهر الماضي.

وكان مجيد تخت روانجي، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، قال، الخميس الماضي، إنه لن يعترف بأي حكومة تصل إلى الحكم بالقوة في أفغانستان.

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن تصريح تخت روانجي جاء في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في أفغانستان، والتي أكد خلالها أن الهجوم الأخير والاقتتال في منطقة بنجشير يتعارض مع الموقف العالمي الموحد.

وشدد روانجي على أن الموقف العالمي الموحد أساسه عدم الاعتراف، رسميا، بأي حكومة تصل إلى سدة الحكم بالقوة في أفغانستان، موضحا أن الطريق للسلام والاستقرار والتنمية المستدامة في هذا البلد يمر عبر المفاوضات الأفغانية بمشاركة متكافئة وفاعلة لجميع الفئات القومية واللغوية والمذهبية.

وأكد روانجي أن الهدف من إجراء مفاوضات أفغانية داخلية هو الوصول إلى حل عادل ودائم للأزمة في البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية، مع تكوين حكومة شاملة تعبر، في الأساس، عن أصوات الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتكون ملتزمة بمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة.

واعتبر السفير الإيراني لدى منظمة الأمم المتحدة أن أوضاع أفغانستان، اليوم، هي نتيجة مباشرة لتدخل أمريكا والقوى الأجنبية الأخرى في شؤونها، مشيرا إلى أن إيران بذلت كل جهودها لمساعدة الشعب الأفغاني في تسوية الخلافات الداخلية بطريقة سلمية.

وبسطت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الجاري على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.

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