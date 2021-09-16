جونسون: اتفاق"أوكوس" غير موجه ضد أي دولة ولا يؤثر على علاقتنا بالناتو

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن اتفاق الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة وأستراليا "أوكوس" ليس موجها ضد أي دولة، موضحا أن الاتفاق لا يؤثر على علاقة لندن بحلف الناتو.

القاهرة - سبوتنيك. وقال جونسون في تصريحات أمام البرلمان بشأن الاتفاقية ردا على سؤال حول قلق الصين حيال الاتفاق: "اتفاق الشراكة الأمنية ليس موجها ضد أي قوة أخرى. إنه يعكس الشراكة الوثيقة التي نحظى بها مع الولايات المتحدة وأستراليا والقيم المشتركة ومستوى الثقة بيننا".

وأضاف: "ثمة ترحيب عام باتفاق "أوكوس" وهو يصب في مصلحة بريطانيا ولن يؤثر على العلاقات مع الناتو ولن ينتهك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".

وأوضح جونسون أن علاقة بلاده العسكرية مع فرنسا لا تزال ثابتة رغم الاتفاق، مشيرا إلى أن الدولتين لديهما تعاون مشترك لمكافحة الإرهاب في مالي.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تدرس بعناية المعلومات حول إنشاء تحالف أسترالي-أمركي- بريطاني من أجل تكوين موقفه، حيث إن من المهم فهم أهداف هذا الاتحاد، مشيرا إلى أن المعلومات في هذا الشأن لا تزال قليلة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "يجب أولا أن نفهم تفاصيل هذا التحالف. نحن بالطبع ندرس المعلومات بعناية. قبل أن نكوِّن موقفا يجب أن نفهم الأهداف والغايات والوسائل. هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة أولاً. هناك القليل من المعلومات حتى الآن".

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، أمس الأربعاء، إطلاق شراكة دفاعية وأمنية جديدة، تحالف "أوكوس" لـ "حماية مصالحها" في المحيطين الهندي والهادئ.