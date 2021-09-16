فيديو يوثق اختبار كوريا الشمالية صواريخ محمولة على عربات سكك حديدية

تداولت مواقع إعلامية مقاطع فيديو تظهر صواريخ أطلقتها كوريا الشمالية، كانت محمولة على عربات سكك حديدية.

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، صباح أمس الأربعاء، كانت اختبارا "لنظام صاروخي جديد محمول على عربات سكك حديدية".

The 2 missiles are fit snug in the train car balanced facing opposite directions like shoes in a shoebox https://t.co/1uqZstQU3n pic.twitter.com/5axG0KcmYe — Colin Zwirko (@ColinZwirko) September 16, 2021

وأوضحت الوكالة أن الصواريخ انطلقت لمسافة 800 كم قبل أن تضرب هدفا في البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية نحو بحر اليابان.

كما أوضحت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنه، "تم رصد إطلاق جسم غير محدد، من السواحل الشرقية إلى البحر".

وأعلن خفر السواحل الياباني، أنه من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا، حسبما ذكرت وكالة "كيودو".

في سياق متصل، أجرى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين محادثات في سيئول، أمس الأربعاء، وسط مخاوف بشأن أحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية ومفاوضات نزع السلاح النووي المتعثرة بين بيونغ يانغ وواشنطن.