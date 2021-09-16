طالبان تطلب من باكستان إعادة ترتيب رحلات لشركات طيران أفغانية

طلبت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، التي شكلتها حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، من السلطات الباكستانية، الموافقة على ترتيب جدول للرحلات الجوية لشركات طيران أفغانية.

إسلام أباد - سبوتنيك. قالت مصادر في دائرة الطيران المدني الباكستانية لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "وزارة النقل الجوي الأفغانية وجهت خطابا رسميا إلى دائرة الطيران المدني الباكستانية للسماح بإعادة ترتيب الرحلات لشركتي الطيران الأفغانية [آريانا إير] و[كام إير] بين باكستان وأفغانستان على أساس مذكرات التفاهم الموقعة ما بين الجهات المعنية في البلدين سابقا".

وذكرت مصادر أخرى في إسلام آباد أن "طالبان طلبت من باكستان دعمها التقني لتأهيل مطارات أفغانستان للرحلات المنتظمة".

وكان الناطق باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، سهيل شاهين، قد أكد رغبة كابول باستئناف الرحلات الجوية مع كل من روسيا وتركيا.

ورداً على سؤال ما إذا كانت هناك تواريخ محددة لاستئناف الرحلات، قال شاهين لوكالة "سبوتنيك": " نريد أن تستأنف الرحلات مع كلا البلدين [روسيا وتركيا]. لا أعرف أي تفاصيل عن التاريخ، لكننا نريد استئناف هذه الرحلات".

وكانت سلطة الطيران المدني الأفغانية الخاضعة لحركة طالبان، قد أعلنت قبل ذلك، بن مطار كابول سيستأنف استقبال الرحلات من تركيا وروسيا قريباً، لافتة إلى أن حركة الطيران المدني تسير بشكل طبيعي.

يذكر أن رئيس هيئة الطيران المدني لطالبان في مطار كابول، عبد الهادي حمداني، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن "الرحلات المدنية (الداخلية) تعمل بشكل طبيعي عبر المطار، لكن الرحلات الدولية لا تزال تواجه بعض التحديات الفنية".

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