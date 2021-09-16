بوريل: نتفهم خيبة أمل فرنسا لإلغاء أستراليا تعاقدها على صفقة دفاعية ضخمة مع باريس

أعرب مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تفهمه لما وصفه بـ"خيبة أمل فرنسا"، بسبب إلغاء أستراليا تعاقدها مع باريس على صفقة دفاعية كبرى.

أمستردام– سبوتنيك. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لم أكن على علم أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا توصلت لاتفاق حول الشراكة الأمنية والدفاعية وأتوقع أن هكذا اتفاق تم مناقشته مطولا بين هذه الدول، وأتفهم خيبة أمل فرنسا وبعض الدول الأعضاء".

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه يحتاج إلى مزيد من المعلومات بشأن اتفاق الشراكة الأمنية والدفاعية بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا (أوكوس)، موضحا أنه لم يكن على علم مسبق بالاتفاق.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية: "الاتحاد الأوروبي لم يكن يعلم بأن أمريكا وبريطانيا وأستراليا، توصلت لاتفاق حول الشراكة الأمنية والدفاعية، نحن حاليا نناقش الأمر، ونطلب من شركائنا معلومات أكثر وسنحلل هذا الاتفاق بناء على مزيد من المعلومات".

من جانبها، أوضحت نائب رئيس المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، أن الاتفاق الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث، لن يؤثر على العلاقات الثنائية والتجارية بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وفي لندن، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن اتفاق الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة وأستراليا "أوكوس" ليس موجها ضد أي دولة، موضحا أن الاتفاق لا يؤثر على علاقة لندن بحلف الناتو.

وقال جونسون، في تصريحات أمام البرلمان بشأن الاتفاقية، رداً على سؤال حول قلق الصين حيال الاتفاق: "اتفاق الشراكة الأمنية ليس موجهاً ضد أي قوة أخرى. إنه يعكس الشراكة الوثيقة التي نحظى بها مع الولايات المتحدة وأستراليا والقيم المشتركة ومستوى الثقة بيننا".

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، مساء أمس الأربعاء، إطلاق شراكة دفاعية وأمنية جديدة، تحالف "أوكوس" لـ"حماية مصالحها" في المحيطين الهندي والهادئ.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن بلاده ستتسلم ما لا يقل عن ثماني غواصات نووية في نطاق نشاط تحالف "أوكوس" الدفاعي.