مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار خلال تشييع جنازة في باكستان

أفادت وسائل إعلام باكستانية نقلا عن الشرطة، بمقتل 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في حادث إطلاق نار خلال تشييع جنازة في منطقة دير السفلى بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "دنيا نيوز" الباكستانية عن الشرطة قولها، إن "ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وجرح عدد آخر جراء تبادل لإطلاق نار".

وقالت القناة إن تبادل إطلاق النار وقع بين مجموعتين من السكان المحليين خلال مراسم تشييع جناز في منطقة دير السفلى بإقليم خيبر بختونخو".

وبحسب الشرطة سبب النزاع جدل حول ملكية الأراضي بين المجموعتين.

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