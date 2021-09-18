أمريكا تأسف لقرار روسيا بشأن عمل بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على الحدود مع أوكرانيا

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، عن أسف بلادها العميق لرفض روسيا تمديد صلاحيات بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على الحدود الروسية الأوكرانية.

واشنطن - سبوتنيك. وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية في بيان: "تأسف الولايات المتحدة بشدة لقرار روسيا بتجميد التوافق بشأن تمديد صلاحيات المراقبين من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على نقطتي المرور "غوكوفو" و"دونيتسك"، الأمر الذي أعلن عنه سابقا رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا".

وأضاف البيان أن: "واشنطن قلقة جدا من نوايا موسكو المقبلة فيما يخص مراعاتها للالتزامات الدولية والتعاون البناء مع أوكرانيا".

وتابع: "نواصل دعوة روسيا للموافقة على تمديد صلاحيات البعثة للمراقبة على الحدود وكذلك وقف التصعيد ضد أوكرانيا والمساعدة في التسوية السلمية للنزاع".

يذكر أن العلاقات الروسية الغربية تدهورت بسبب الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا والغرب هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

ويذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.