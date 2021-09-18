تسجيل
07:36 GMT18 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جون هايتن

    جنرال أمريكي: روسيا تمتلك قوة عسكرية لا تصدق

    © AFP 2021 / Alex Wroblewski
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104250/53/1042505396_0:131:3000:1819_1200x675_80_0_0_5c87bca73acfa687b7d391ee84900fbe.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202109181050183484-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82/

    قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال جون هايتن، إن روسيا تتمتع الآن "بقوة عسكرية لا تصدق" بعد تحديث قواتها المسلحة على مدى العشرين عاما الماضية.

    وأضاف هايتن خلال مشاركته في فعالية للمجلس الأطلسي أمس الجمعة، أن روسيا لديها جيش قوي بشكل لا يصدق، مؤكدا: "لقد حولوا جيشهم في السنوات العشرين الماضية".

    وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن روسيا لم تخف عزمها على التحديث الكامل لقواتها الاستراتيجية النووية والفضائية والسيبرانية، لكن قادة الولايات المتحدة لم ينتبهوا لذلك، ولم تذكر استراتيجية الأمن القومي لعام 2010 للرئيس باراك أوباما أن روسيا منافس محتمل في المستقبل أو منافس مكافئ.

    وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021
    © Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
    قوة الجيش الروسي تتضاعف... وزير الدفاع يشرح الأسباب

    وتابع: "في عام 2006، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنهم سيحدثون قوتهم النووية ... وبدؤوا أيضا ببناء قوات إلكترونية وفضائية شرسة وذلك بسبب أمريكا والناتو".

    وأوضح أن روسيا والصين قدمتا الآن للولايات المتحدة وجيشها تحديا استراتيجيا لم يسبق لهما أن عرفاه من قبل في التاريخ، ليس منافسا واحدا بل اثنين في نفس الوقت.

    وواصل قائلا: "من المهم للغاية أن نتعامل مع روسيا والصين في نفس الوقت، حاليا ينصب تركيزنا كله على أوروبا، ولكن بالنظر إلى الغرب، ستجد الصين وروسيا، وستجدهم أيضا في جنوب القارة الأمريكية وأفريقيا والشرق الأوسط، فهم لديهم قدرات عالمية".

    كما لفت إلى أن روسيا والصين تعملان على تطوير قدراتهما الاستراتيجية، مثل الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

    يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد قال في وقت سابق إن صانعي الأسلحة الروس ينتجون أسلحة فريدة من نوعها، والتي غالبا ما لا يكون لها نظائر في العالم.

    وأضاف أن الجيل الحالي من صانعي الأسلحة الروس يواصلون عمل أسلافهم، وينتجون أسلحة فريدة تتفوق على نظرائها الأجنبية، وفي بعض الحالات لا مثيل لها في العالم من ناحية الخصائص.

    يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم عبر سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    خبير روسي: الجيش الأمريكي سيبقى في أستراليا مدة 15 عاما بعد صفقة الغواصات
    الجيش الروسي يبدأ تسلم صواريخ "إس 500"
    قوة الجيش الروسي تتضاعف... وزير الدفاع يشرح الأسباب
    فرنسا تخسر الحرب خلال أيام... مقارنة بين الجيشين الروسي والفرنسي
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء ضحايا سرطان الثدي يلتقطن صورة جماعية خلال النسخة الخامسة من ضربة فرشاة مدى الحياة في غوادالاخارا، المكسيك، 9 سبتمبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    معلومات عن القوات البحرية المصرية والهندية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك