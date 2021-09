جنرال أمريكي: روسيا تمتلك قوة عسكرية لا تصدق

وأضاف هايتن خلال مشاركته في فعالية للمجلس الأطلسي أمس الجمعة، أن روسيا لديها جيش قوي بشكل لا يصدق، مؤكدا: "لقد حولوا جيشهم في السنوات العشرين الماضية".

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن روسيا لم تخف عزمها على التحديث الكامل لقواتها الاستراتيجية النووية والفضائية والسيبرانية، لكن قادة الولايات المتحدة لم ينتبهوا لذلك، ولم تذكر استراتيجية الأمن القومي لعام 2010 للرئيس باراك أوباما أن روسيا منافس محتمل في المستقبل أو منافس مكافئ.