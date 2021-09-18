نيويورك.. نفوق مئات الطيور المهاجرة بسبب اصطدامها بناطحات السحاب

نفق 291 طائرا- مهاجرا من ولاية نيويورك الأمريكية إلى أمريكا الجنوبية- بسبب الاصطدام بناطحات السحاب، وتم نقل 77 طائرا مصابا إلى مركز إعادة التأهيل.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس" اصطدمت الطيور المهاجرة بزجاج ناطحات السحاب الذي يعكس الأضواء الساطعة وتناثرت جثثها حول أبراج التجارة العالمية.

ومن جانبها نشرت الناشطة البيئية ميليسا بروير في حسابها على "تويتر" مقطع فيديو يظهر جثث الطيور المبعثرة على الطرقات، وكتبت: "جمعت الجثث لمدة 65 دقيقة على التوالي، معظم الطيور نفقت قبل شروق الشمس. من فضلكم هل يمكننا إطفاء الأنوار خلال فترة الهجرة ؟".

— Melissa Breyer (@MelissaBreyer) September 14, 2021

وفي وقت سابق، حذر علماء من أن حوالي مليار طائر تنفق سنويا في الولايات المتحدة؛ جراء اصطدامها بالمباني؛ لا سيما ناطحات السحاب المغطاة بالزجاج أو المضيئة.

ووفقا لهم، إن معظم الطيور المهاجرة في أنحاء الولايات المتحدة تفعل ذلك في الليل، عندما تكون الأجواء باردة وهادئة، وتنتهي في كثير من الأحيان بالتجول في المدن التي تجذبها أضواؤها.