احتجاجات في جنوب أفريقيا ضد فرض التطعيم ضد كورونا... صور وفيديو

احتشد المئات من رافضي تلقي أي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في مدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا، اليوم السبت، بدون كمامات وفي غياب الشرطة، احتجاجا على استمرار الإغلاق المفروض في البلاد الذي تسبب في تدهور أعمالهم التجارية وأحوالهم المعيشية، في تحرك دولي متزامن لرافضي اللقاحات.

جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقالت مجموعة "مظاهرة عالمية من أجل الحرية"، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، احتشد العديد على الممشى البحري في كيب تاون، اعتراضا على اللقاحات والإغلاق المفروض ضمن إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد".

Anti-Vaxxers at it again in Sea Point “say no” “stop 5G” etc pic.twitter.com/0nFxM8wQYw — Jodi Allemeier (@urbanjodi) September 18, 2021

وتأتي هذه التظاهرة ضمن تظاهرات مماثلة تشهدها العديد من دول العالم، اعتراضا على اللقاحات والإجراءات المتبعة للوقاية ضد فيروس كورونا، والتي يروها بأنها مقيدة للحريات، بحسب ما جاء في البيان.

وأوضحت المجموعة في بيانها أن "هذه المظاهرة، مؤشر فعلي لاعتراض الجمهور على الإغلاق وتفويضات اللقاحات"، موضحة أن التظاهر هو بمثابة الفرصة الوحيدة لسماع صوتهم.

وعلى صعيد آخر، عبر منظمو المظاهرة، في بيانهم، عن سخطهم ضد وسائل الإعلام، موضحين أنهم غير مرحب بهم في تغطية احتجاجاتهم، بسبب تشويه نوايا الرافضين للقاحات، والترويج لرواية تفرضها الدولة التي تميل للترحيب باللقاحات.

وأعرب المنظمون عن استيائهم من طريقة تعاطي وسائل الإعلام المحلية معتبرين أنها تقوم بالترويج لرواية تفرضها الدولة.

وأشار المنظمون إلى أنه تم دفعهم إلى قبول قيود على الحريات، من أجل ما تسميه الدولة "الخير الأكبر"، مضيفين، "أغلقنا أعمالنا وبقينا في المنزل، وتجنبنا الشواطئ خلال أكثر أيام السنة حرارة".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا تسجيل 3648 حالة جديدة بفيروس كورونا، و173 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2877063 حالة، توفي من بينهم 85952 حالة بفعل مضاعفات الإصابة.

This is the biggest crowd that has shown up thus far at the worldwide rally for freedom protest | @WeekendArgus pic.twitter.com/8mHA7O6wNq — Keshia Africa (@africaquiche) September 18, 2021

وبينت الوزارة أن نسبة الحالات النشطة بالفيروس تبلغ 78546 حالة، بينما بلغ معدل التعافي 94.4 بالمئة.

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