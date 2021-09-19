الشرطة الإسبانية تفشل في إخلاء حفل شراب غير مشروع بسبب أعداد المشاركين فيه

قالت الشرطة الإسبانية إنها لم تتمكن من إخلاء حفل شراب أقيم الجمعة وشارك فيه نحو 25 ألف شخص بمدينة مدريد، حتى صباح السبت.

وقالت شرطة بلدية مدريد إنها لم تتمكن من إخلاء الحفل الذي أقيم في مكان مكشوف عند جامعة كومبلوتينسي نظرا للعدد الكبير المشارك فيه، حتى السابعة من صباح السبت.

📺 VÍDEO | Un macrobotellón congrega a cerca de 25.000 personas en Madrid https://t.co/MzX3dNwR8k pic.twitter.com/UhUdIMcesI — elDiario.es (@eldiarioes) September 18, 2021

ويعد الحدث أكبر حفل شراب غير مشروع في مدريد منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19. وقال متحدث من الشرطة لرويترز "هذا أكبر حفل شراب في مكان مفتوح شهدناه منذ بدء وباء كوفيد-19".

وأظهرت لقطات مصورة للحفل آلافا من المحتفلين لا يضعون كمامات أو يحافظون على قواعد التباعد الاجتماعي.

📺 VÍDEO | Un macrobotellón congrega a cerca de 25.000 personas en Madrid https://t.co/MzX3dNwR8k pic.twitter.com/UhUdIMcesI — elDiario.es (@eldiarioes) September 18, 2021

يشار إلى أن حفلات الشراب ما تزال غير مشروعة ويُعاقب من يشارك فيها بغرامة تتراوح بين 500 و600 يورو (586.25 و 703.50 دولار) للبالغين. أما منظمي مثل هذه الحفلات فيواجهون غرامة تصل إلى 600 ألف يورو (703.500 دولار).

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