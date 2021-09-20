الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا تستقبل أول أطفالها

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الاثنين، أن الأميرة بياتريس، حفيدة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، استقبلت أول أطفالها من زوجها، إدواردو مابيلي موزي.

وذكر القصر في بيان أن المولود فتاة، وأنها ولدت يوم السبت في مستشفى تشيلسي ووستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، ويبلغ وزنها 2.78 كيلو غراما، بينما لم يتم الكشف عن اسمها.

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من ناحيتها، غردت الأميرة بياتريس (33 عاما) عبر حسابها على موقع "تويتر" بأنها "مسرورة'' لـ"مشاركة أخبار الولادة الآمنة لطفلتها''.

كما توجهت بالشكر لكل العاملين في المستشفى "على رعايتهم الرائعة لها"، بحسب قولها.

So delighted to share the news of the safe arrival of our daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.



Thank you to the Midwife team and everyone at the hospital for their wonderful care. — Princess Beatrice of York (@yorkiebea) September 20, 2021

والأميرة بياتريس، التي تحتل المرتبة العاشرة في خط خلافة العرش البريطاني، هي الابنة الكبرى للأمير أندرو وزوجته السابقة سارة "دوقة يورك".

وتزوجت الأميرة بياتريس من رجل الأعمال المليونير، إدواردو مابيلي موزي، في يوليو/ تموز 2020 في حفل زفاف خاص أقيم داخل قصر وندسور، وحضره ملكة بريطانيا وزوجها الأمير الراحل فيليب.

وكانت الأميرة بياتريس أكدت الشهر الماضي أن مولودها الأول سيكون محظوظا لو كان مصابا باضطراب "عسر القراءة"، الذي تعاني منه وكذلك زوجها.

وقالت في مقابلة مع مجلة "!Hello": "إذا كان طفلي القادم أو ابني الثاني أو أي أطفال مستقبليين محظوظين بما يكفي لتشخيص إصابتهم بـ"عسر القراءة"، فإنني أشعر بالامتنان الشديد لامتلاك أدوات مثل مركز هيلين آركيل لكي أتمكن من الاستفادة منه، ومنحهم دعما إضافيا".

وتواصل الأميرة بياتريس دعمها لمركز هيلين أركيل المخصص لعلاج "عسر القراءة"، الذي ترعاه منذ عام 2013.

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