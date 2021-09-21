مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخر في حادث دهس

قُتل شرطي إسرائيلي، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في حادث دهس بمدينة نهاريا شمالي البلاد.

وبحسب ما أفادت به قناة كان الرسمية، كان الشرطيان يقفان عند حاجز على طريق 4 قرب نهاريا، قبل أن تدهسهما سيارة مسرعة وتفرّ من المكان.

ولقى أحد الشرطيين مصرعه وأصيب الآخر بجراح وصفت بالمتوسطة، ويرقد في مستشفى الجليل في نهاريا.

تم تحديد موقع السيارة بعد فترة وجيزة قرب بلدة شلومي في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

اتضح أن السائق المشتبه في قيامه بالدهس هو مواطن عربي (من فلسطينيي 48) معروف بأنه سائق لمقيمين غير شرعيين.

זירת האירוע בנהריה

צילום: דוברות מבצעית מד"א pic.twitter.com/yWnQ4a7XpO — כאן חדשות (@kann_news) September 21, 2021

ونقلت القناة عن مسعف في "نجمة داود الحمراء"، قوله: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا الجريحين يرقدان داخل موقع العمل ويعانيان من إصابات في الجزء العلوي من الجسم. أجرينا الفحوصات الطبية وبدأنا العلاج الطبي. كان أحد الجرحى فاقدًا للوعي وبدأت على الفور في إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي له، ونقلته إلى وحدة العناية المركزة وتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة".

وتابع: "أما الجريح الآخر الذي كان واعيا فقد تم علاجه على الفور ونقل أيضا الى المستشفى عندما كانت حالته مستقرة".

ولم يصدر بيانا من الشرطة الإسرائيلية يوضح ملابسات الحادث ودوافعه.

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