وكالة: تأجيل الانتخابات في إثيوبيا لأسباب أمنية

أعلنت إثيوبيا عن تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر أن تجرى خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وحسب وكالة "المغرب العربي"، فقد أعلن المجلس الانتخابي الوطني في إثيوبيا عن تأجيل الانتخابات في 10 دوائر كان من المقرر أن ينتخب فيها الإثيوبيون.

وأكد المجلس الانتخابي أن سبب تأجيل الانتخابات أمني ولوجيستي.

وحسب المجلس، لا يمكن إجراء الانتخابات في 18 دائرة بأمهرة و8 أخرى في منطقة أوروميا.

واعتبرت المتحدثة باسم المجلس أن هناك أولويات أخرى "لن نكون قادرين على دعم لوجيستيات الانتخابات".

وتابعت المتحدثة أن المجلس لم يقرر بعد متى ستجرى الانتخابات ولا كيف، لكنها قالت إنها ستتم في الدوائر الانتخابية المتبقية "بشكل جماعي".

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، فاز حزب الرخاء الحاكم في إثيوبيا، الذي ينتمي له رئيس الوزراء آبي أحمد، بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

ولم تجر الانتخابات في كل المناطق الإثيوبية، حيث أعلن المجلس الانتخابي سابقا أن الانتخابات لن تجرى في 40 دائرة موزعة على 6 أقاليم، بسبب مشكلات أمنية ولوجستية، كما لن يشارك إقليم تيغراي في هذه الانتخابات أيضا.

وتعد هذه الانتخابات هي السادسة منذ إقرار الدستور الوطني الإثيوبي في عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي يمثل حزب الازدهار (الحاكم)، ويحظى رئيس الحزب الفائز في هذه الانتخابات بمنصب رئيس الوزراء.

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