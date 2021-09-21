فرنسا... تداول رمز الاستجابة السريعة الخاص بالبطاقة الصحية لماكرون عبر الإنترنت

تم تداول رمز الاستجابة السريعة "QR" الخاص بالبطاقة الصحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الإنترنت منذ مساء يوم أمس الاثنين، 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأفادت صحيفة "بي اف ام تي في" المحلية بأن العديد من الأشخاص تمكنوا منذ الأمس الحصول على رمز الاستجابة السريعة المقابل للبطاقة الصحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدة أنه من الممكن أيضًا العثور على معلومات حول تطعيمه، مثل التاريخ أو نوع اللقاح.

Le QR code du pass sanitaire d'Emmanuel Macron fuite sur les réseaux sociaux https://t.co/WNJFl44lAC pic.twitter.com/Rvqu4hNrcN — BFMTV (@BFMTV) September 21, 2021

وصرحت الرئاسة الفرنسية أن هناك "خطأ أخلاقيا" من جانب واحد أو أكثر من المهنيين الصحيين، حيث قام شخص ما بأخذ نسخة عن رمز الاستجابة السريعة وقام بتعميمه طواعية أو عن طريق الإهمال.

وأضاف الإليزي أنه تم إلغاء تنشيط هذا الرمز ولم يعد من الممكن استخدامه، مؤكدا أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة. وأكدت الرئاسة الفرنسية أنه فتحت تحقيقا لمحاسبة الشخص (الأشخاص) الذي نشر معلومات إيمانويل ماكرون للجمهور.

قبل بضعة أيام، كان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أمام قصة مماثلة، لكن السبب كان مختلفًا، إذ أظهرت صورة نشرتها وكالة أنباء، كان من الممكن رؤية رمز الاستجابة السريعة مع كتابة "جان كاستكس" أدناه. باستخدام هذه الصورة، تمكن العديد من الأشخاص من دمج الرمز في تطبيق TousAntiCovid الخاص بهم ثم مشاركته عبر الإنترنت.