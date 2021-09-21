تركيا... الحديد المستخدم في جسر "جناق قلعة 1915" تكفي للإحاطة بالكرة الأرضية 4 مرات.. صور

قال وزير النقل والبنى التحتية التركي، عادل قرة إسماعيل أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن جسر "جناق قلعة 1915" اكتمل بنسبة كبيرة بعد تركيب كتله السطحية.

وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الوزير جاءت خلال مؤتمر صحفي، اليوم، والذي أكد خلاله أن ما تبقى من تركيب الكتل السطحية للجسر التركي هي الأجزاء القريبة من أبراج الجسر فحسب.

#تركيا … قال وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو، إن جسر "جناق قلعة 1915" اكتمل بنسبة كبيرة إثر تركيب كتله السطحية.

قضبان الحديد المستخدمة في إنشاء الجسر تكفي لإحاطة الكرة الأرضية 4 مراتhttps://t.co/x4x5OCBZfb pic.twitter.com/dKRTnyYx6Z — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 21, 2021

وأكد الوزير التركي أن قضبان الحديد المستخدمة في إنشاء جسر "جناق قلعة 1915" يبلغ طولها 162 ألف كيلومتر، مشيرا إلى أنها تكفي لإحاطة الكرة الأرضية 4 مرات.

وشارك نحو 5 آلاف عامل إلى جانب 809 آليات في عمليات بناء جسر "جناق قلعة 1915" التي استمرت ليل نهار، بهدف الوصول إلى هذا النجاح، لافتا إلى أنهم سيواصلون بذل الجهود ليدخل الجسر الخدمة، في 18 مارس/ آذار 2022.

وأفاد وزير النقل والبنى التحتية التركي، عادل قرة إسماعيل أوغلو، بأنه عند اكتمال الجسر والذي سيكون مصدر إلهام لتركيا والعالم بقفزاته التقنية الجديدة،

سيبلغ إجمالي التوفير السنوي 737 مليون ليرة تركية (نحو 85 مليون دولار).

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