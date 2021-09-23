حرس الحدود الأوكراني يحتجز مواطنين سوريين لمحاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني

اعتقل حرس الحدود في منطقة لفوف الأوكرانية ثلاثة مواطنين سوريين، كانوا يعتزمون عبور الحدود الأوكرانية البولندية بشكل غير قانوني.

ووفقا لموقع حرس حدود الدولة الأوكرانية، أوقفت دورية الحدود، بالتعاون مع ممثلين عن الشرطة الوطنية في ضواحي مقاطعة يافوريف في منطقة لفوف، سيارة من طراز فيات، كان على متنها ثلاثة ركاب رجلين وامرأة يحملون جوازات سفر سورية.

وبحسب الموقع، حاول الركاب، خلال عملية التفتيش، رشوة حرس الحدود وتقديم مبلغ 200 دولار للسماح لهم بعبور حدود الدولة، ليتبين لاحقا وجود محاولات سابقة لعبور حاجز كورتشوفا - كراكيفيتس على الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

وتم نقل المواطنين السوريين إلى وحدة الحدود للتفتيش، والمحاكمة بتهمة محاولة عبور غير قانونية لحدود دولة أوكرانيا.

وفي وقت سابق، احتجز حرس الحدود من نفس المفرزة مواطن جورجي أثناء محاولته عبور الحدود بشكل غير قانوني.