الرئيس التنفيذي لمودرنا يتوقع انتهاء جائحة كورونا خلال عام

توقع ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا للتكنولوجيا الحيوية، أن جائحة كورونا قد تنتهي في غضون عام مع زيادة إنتاج اللقاحات بما يوفر إمدادات عالمية كافية.

ونقلت "رويترز" عن مقابلة أجراها بنسل مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" السويسرية أنه "بالنظر إلى التوسع في قدرات الإنتاج في هذا القطاع على مدى الشهور الستة الماضية، فإن جرعات كافية ستكون متوفرة بحلول منتصف العام المقبل بحيث يمكن تطعيم جميع سكان العالم. ومن المحتمل أيضا توفر جرعات معززة بالحجم المطلوب".

وردا على سؤال بشأن ما إن كان هذا يعني العودة إلى الأوضاع الطبيعية في النصف الثاني من العام المقبل، قال: "بدءا من اليوم، أفترض أن يكون ذلك في غضون عام".

وقال إنه يتوقع أن توافق الحكومات على جرعات معززة لمن تلقوا اللقاح بالفعل لأن المرضى الذين جرى تطعيمهم في الخريف الماضي يحتاجون إلى جرعة معززة "دون شك".

وأضاف بانسيل: "التطعيمات ضد فيروس كورونا ستكون متاحة في وقت قريب حتى للرضع".

وأوضح بأن "الذين لن يتلقوا اللقاح سيكتسبون المناعة بشكل طبيعي لأن السلالة دلتا شديدة العدوى. وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا في نهاية المطاف في وضع شبيه بالإنفلونزا. فإما أن تتلقى اللقاح وتحظى بشتاء جيد أو لا تفعل وتخاطر بأن تصاب بالمرض واحتمال أن ينتهي بك الأمر إلى المستشفى".

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