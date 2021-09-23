أردوغان يؤكد بأّنه سيناقش قرارات مهمة أثناء المفاوضات مع بوتين في سوتشي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه سيناقش قرارات مهمة أثناء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.

وبحسب ما ذكر تلفزيون "خبر ترك" التركي، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الأمريكي جو بايدن بنقل الأسلحة والذخائر إلى المنظمات الإرهابية في سوريا، مؤكدا أن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي في هذا الشأن.

يتبع...