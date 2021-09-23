الشرطة الإيطالية تؤكد اعتقال مستشار الرئيس السابق للحكومة الكاتالونية كارلس بودجمون

أكد مصدر في شرطة مطار سردينيا، اعتقال مستشار الرئيس السابق للحكومة الكاتالونية كارلوس بودجمون، في مطار مدينة الغيرو في سردينيا.

روما – سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم احتجازه في ألغيرو. أعتقد أنه سيتم غداً نشر المعلومات الرسمية. ما تتداوله وسائل الإعلام حدث في الواقع"

ويواجه بودجمون السجن لمدة تصل إلى 25 عاما في إسبانيا، في اتهامات تشمل التمرد وبث الفتنة، بسبب دوره في تنظيم استفتاء على انفصال الإقليم، العام الماضي.

وكان برلمان إقليم كتالونيا قد اعتمد، في أكتوبر 2017، قرارا بشأن استقلال الإقليم عن إسبانيا، وبعد ساعة واحدة، اتخذ مجلس الشيوخ الإسباني قرارا بتفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تنص على انتقال صلاحيات حكومة إقليم كتالونيا إلى الحكومة المركزية.

قام على إثرها رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، بإقالة أعضاء حكومة الإقليم ورئيسها، كارلوس بودجمون، وحل البرلمان المحلي وتحديد يوم 21 كانون الأول/ديسمبر، كموعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الإقليم.

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