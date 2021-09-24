البنوك الروسية تتعرض لهجوم سيبراني واسع النطاق

أعلن النائب الأول لرئيس قسم أمن المعلومات في المصرف المركزي الروسي، أرتيوم سيتشيف، اليوم الجمعة، أن حوالي 15 مؤسسة مالية تخدم التجارة الإلكترونية تعرضت لهجوم سيبراني واسع النطاق في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال سيتشيف، خلال مؤتمر لرابطة البنوك الروسية عبر تقنية الفيديو، إن الهجمات التي حصلت في آب/ أغسطس وأوائل أيلول/ سبتمبر كانت "خطيرة"، لكن المهاجمين لم يتمكنوا من تعطيل أداء مؤسسات الائتمان.

وأشار المسؤول الروسي إلى أنه لم يفقد أي بنك في روسيا كفاءته خلال الهجوم السيبراني القوي.

وأضاف أنه "لم تتم مهاجمة جميع البنوك ولا جميع المؤسسات المالية، ولكن تم الهجوم على عدد كبير منها، حوالي 10 إلى 15 مؤسسة مالية".

وأوضح أن الهجوم استهدف بشكل عام المؤسسات المالية التي تخدم التجارة الإلكترونية.

ولفت إلى أن "الهجمات كانت مزيجًا من العديد من تقنيات تعطيل (دي دي أو أس) [هجوم حجب الخدمة]، وقد تم صد معظم هذه الهجمات تلقائيا بالوسائل التي تمتلكها المؤسسات المالية".

يذكر أن إدارة أشهر البنوك الروسية "سبيربنك" كانت قد أعلنت في بداية الشهر الجاري، إن البنك ومؤسسات مالية أخرى في روسيا واجهت أقوى هجوم قراصنة في العالم في آب/أغسطس الماضي، وقد نجح البنك في صد الهجوم.

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