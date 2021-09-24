إيران: المحادثات بشأن الاتفاق النووي ستستأنف قريبا جدا

أعلن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن إيران ستعود قريبا إلى مفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة المشتركة.

نيويورك - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان للصحفيين: "لم نشهد خلال الأشهر الماضية ولو جزءا بسيطا من الخطوات الإيجابية من الإدارة الأمريكية".

وأضاف "بطريقة أو بأخرى، ستعود إيران إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن طهران تراجع حاليا ملفات محادثات فيينا".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "مفاوضات إيران مع دول 5+1 ستستأنف قريبا جدا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في كلمته أمام الجمعية في وقت سابق إن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف أن أمريكا على استعداد للعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي إذا فعلت إيران الشيء نفسه.

وجرت في العاصمة النمساوية فيينا، بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، 6 جولات من المفاوضات، بين طهران والدول المعنية بالاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، للوصول إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ أيار/مايو عام 2018، حينما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده بصورة أحادية من الاتفاق الذي جرى توقيعه في 2015 بين إيران من جهة وبين مجموعة 5 زائد واحد (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).

وطلبت إيران تعليق مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي لحين تسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي السلطة، وهو ما حدث بالفعل مطلع آب/أغسطس الماضي، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف المفاوضات حتى الآن.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك.