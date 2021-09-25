لافروف يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أفغانستان وسوريا وليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القضايا الدولية، منها أفغانستان وسوريا وليبيا وغيرها.

موسكو- سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أن الجانبين "بحثا التعاون بين روسيا والأمم المتحدة حول جملة واسعة من القضايا، وتبادلا الآراء حول التطورات الأخيرة في أفغانستان وليبيا وسوريا وأوكرانيا".

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء بين لافروف وغوتيريش عقد على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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