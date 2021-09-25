كوريا الجنوبية تبدأ بتطعيم الحوامل والأطفال ضد كورونا من أكتوبر

وستعلن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن قائمة الحاصلين على لقاح الربع الرابع، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 سبتمبر، من أجل تحقيق هدفها المتمثل في مناعة القطيع بحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كوريا الجنوبية يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، لكن كان يتم منح الأولوية في اللقاحات لبعض المجموعات المعرضة للفيروسات، وكذلك العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية.

ومن المقرر أن يتلقى أولئك الذين تم استبعادهم من برنامج التطعيم، بما في ذلك النساء الحوامل والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، الجرعات الأولى في الربع الرابع.

وحتى أمس الجمعة، بلغ عدد سكان كوريا الجنوبية الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 37.13 مليون شخص، وهو ما يمثل 72.3 بالمئة من السكان، في حين أن أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل وصلوا إلى 22.58 مليون، أي ما يمثل 44 بالمئة.

ووصلت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2434، لتحطم بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 2221، الذي تم تسجيله في يوم 10 أغسطس/ آب الماضي.

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