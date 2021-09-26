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    الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد لأنصاره، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 26 سبتمبر/ أيلول 2021

    ترامب: رئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" قال لي "أنت مجنون"... فيديو

    © REUTERS / DUSTIN CHAMBERS
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    كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن رد فعل رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) الملا عبد الغني برادار عندما علم بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان العام الماضي.

    وقال ترامب لأنصاره خلال تجمع حاشد في ولاية جورجيا الأمريكية، أمس السبت، إن برادار "تلقى مكالمة أو رسالة تقول إن الجيش الأمريكي غادر، فقال بلغته "إنك مجنون".

    باراك أوباما ودونالد ترامب
    © AP Photo / Martinez Monsivais
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    وأكد الرئيس الأمريكي أن سبب ملاحقة الديمقراطيين له هو اعتقادهم أنه "ثرثار" ويتحدث كثيرا.

    ودافع عن نفسه قائلا: "لست ثرثارا ولكن لدي فم يقول الحقيقة".

    وفي التجمع الحاشد أمس السبت، ألقى ترامب باللوم على الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإرساله أشخاصا إلى أفغانستان للمساعدة في الانسحاب "الذين لم يكونوا على دراية بكل ذلك" بما في ذلك 13 من أفراد الخدمة الذين قُتلوا في هجوم إرهابي تابع لتنظيم "داعش".

    كما زعم ترامب أن من تم إجلاؤهم ليسوا مؤهلين للإجلاء، وأن إدارة بايدن "تخلت عن مئات المواطنين الأمريكيين في الأراضي التي يحتلها العدو".

    وبدأ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في فبراير/ شباط 2020، لكن الاتفاق المبرم بين ترامب وحركة طالبان لم يشمل الحكومة الأفغانية.

    وبدأت الولايات المتحدة في إجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان بعد فترة وجيزة من سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، ودرس بايدن تمديد الموعد النهائي في 31 أغسطس لسحب جميع القوات من البلاد، لكن "طالبان" هددت "بالعواقب" إذا لم تغادر الولايات المتحدة بحلول الموعد النهائي.

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    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, الرئيس الأمريكي جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
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