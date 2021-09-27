فيتنام وصندوق الاستثمار الروسي يتوصلان إلى اتفاق لتزويد هانوي بشحنة "سبوتنيك V"

أعلن السفير الفيتنامي في موسكو، دانغ مينه خوي، في مقابلة مع "سبوتنيك "، أن مجموعة "T&T" الفيتنامية القابضة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي توصلا إلى اتفاق لتزويد هانوي بدفعة من لقاح "سبوتنيك V"، في الوقت الذي يعمل فيه الطرفان على تطوير جدول التسليم.

في وقت سابق، أعرب الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، في محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اهتمامه بزيادة المعروض من اللقاحات الروسية وإعداد إنتاج "سبوتنيك V".

وقال السفير: "بالإضافة إلى ذلك، توصلت مجموعة T&T وصندوق الاستثمار المباشر الروسي إلى اتفاق بشأن توريد لقاح سبوتنيك V إلى فيتنام (على دفعات)... في عام 2021. يعمل الطرفان بنشاط على تطوير جدول زمني مناسب لتسليم اللقاح لمنشآت الإنتاج".

كما أكد السفير الفيتنامي أن فيتنام قد تدرس في المستقبل القريب إمكانية تسجيل لقاحات روسية أخرى ضد فيروس كورونا على أراضيها، بالإضافة إلى "سبوتنيك V".

وأشار دانغ مينه خوي: "في الوقت الحالي، فإن الإمداد العالمي من اللقاحات ضئيل للغاية، وتنتهج فيتنام سياسة تنويع شراء اللقاح لضمان مناعة القطيع المبكرة".

تعد "T&T Group" واحدة من الشركات القابضة المتنوعة الرائدة في فيتنام. تعمل الشركة في مجالات الزراعة والغابات وصيد الأسماك والأدوية والطب والرياضة والطاقة والتعدين والعقارات والإنتاج الصناعي والتمويل والتجارة والنقل البحري ومرافق الموانئ والخدمات اللوجستية. تضم الشركة أكثر من 40 شركة، بما في ذلك فروعها في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا.