بينيت: إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتسعى لإخضاع المنطقة بالنووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين إن إيران تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" في برنامجها النووي وتعهد بألا تسمح إسرائيل لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وفي أولى كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بينيت إن إيران تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط "تحت مظلة نووية"، مضيفا أن "الكلمات لا توقف أجهزة الطرد المركزي ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وتابع بينيت :"على مدار ثلاثة عقود، إيران نشرت سفك الدماء والدمار في كل الشرق الأوسط، دولة تلو الأخرى: لبنان، العراق، سوريا، اليمن وغزة، المشترك بين هذه الأماكن؟ إنها جميعها تنهار وشعوبها جائعة وتعاني، واقتصاداتها تنهار".

وشدد بينيت على أن "الإرهاب الإيراني لا يلحق الضرر بإسرائيل فقط وإنما بدول أخرى".

من جهة أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أن الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تدرس بشكل متزايد "خطة بديلة" لوقف برنامج النووي الإيراني في حال فشلت المفاوضات في إحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن "الصورة العامة" للعالم ستتغير إذا لم تعد إيران إلى الاتفاق.

وفي تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال "في السابق كانت هناك فرصة بنسبة 80 في المئة لعودة إيران إلى الاتفاق النووي، وقد انخفض هذا الرقم اليوم إلى حوالي 30 في المئة".

وشدد السفير على أن "خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي يثير الاهتمام دائما"، وأشار إلى أن "القضية الإيرانية المطروحة على أجندة الإدارة الأمريكية والتصويت في الكونغرس على تمويل القبة الحديدية ستكون مرتبطة بشكل كامل هذه المرة بخطاب رئيس الوزراء".

وذكر جلعاد أردان أن "النية ستكون تقديم مساهمة إسرائيل على الساحة الدولية، والتحيز الموجود ضدنا في المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وبالطبع الخطر الوجودي الإيراني المتزايد".

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