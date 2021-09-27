بايدن يحصل على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحصل على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن بايدن (78 عاما) سيدلي بتصريحات، ثم سيتلقى الجرعة الإضافية الثالثة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

ويأتي إعلان البيت الأبيض بعد أيام من توصية المنظمين الفيدراليين بمنح جرعة ثالثة من لقاح "فايزر" للأمريكيين الذين يبلغون من العمر 65 عاما وما فوق، وكذلك للذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقا، والذين يتواجدون في بيئات عمل ذات طبيعة خطرة.

وحصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على أول جرعة من لقاح فيروس كورونا في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما تلقى جرعته الثانية بعد ثلاثة أسابيع، وتحديدا في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى جانب زوجته جيل بايدن.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت جيل بايدن، البالغة من العمر 70 عاما، ستتلقى أيضا الجرعة المعززة من اللقاح، اليوم الاثنين.

وتحدث بايدن للصحفيين، يوم الجمعة الماضي، بعد أن أجازت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء استخدام جرعة معززة من لقاح "فايزر".

وقال لهم:

"سأحصل على جرعة معززة، من الصعب الاعتراف أنني تجاوزت 65 عاما، لكنني سأحصل على جرعة معززة".

وأعلن جو بايدن الأسبوع الماضي أن بلاده تنوي التبرع بـ 500 مليون جرعة أخرى من لقاحات فيروس كورونا إلى العديد من دول العالم.

وتلقت نائبة بايدن، كامالا هاريس (56 عاما) لقاح "مودرنا"، لكن لم يصرح المنظمون الفيدراليون بعد باستخدام جرعات منشطة منه.