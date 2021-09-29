انتخاب فوميو كيشيدا زعيما للحزب الحاكم في اليابان

حصل وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا على أغلبية الأصوات لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان بعد نتائج الجولة الثانية، وسيصبح بذلك رئيس الوزراء الجديد.

طوكيو - سبوتنيك . وكانت المنافسة على منصب رئيس الحزب في الجولة الثانية، بين كيشيدا ووزير الإصلاح الإداري المسؤول عن حملة التطعيم في البلاد، تارو كونو، الذي شغل في السابق منصبي وزير الخارجية ووزير الدفاع.

وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه لا يعتزم الترشح لمنصب رئاسة الحزب "الليبرالي الديمقراطي" الحاكم في البلاد.

وواجهت اليابان أسوأ موجة إصابات بمرض فيروس كورونا، والتي نتجت عن السلالة "دلتا"، وزادت الإصابات اليومية على 25 ألفا هذا الشهر للمرة الأولى، في حين معدل التطعيم في البلاد أقل من نظيره في الدول الأخرى المتقدمة.