من لاعب زميل لكريستيانو رونالدو إلى بائع حليب جوال

أعرب اللاعب السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إعجابه بقدرات وإمكانيات اللاعب البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو، بالرغم من تقدمه في العمر.

وقال لاعب مانشستر يونايتد السابق، ريتشارد إكرسلي، بشأن عودة النجم البرتغالي إلى الفريق الإنجليزي: ""كنت أفكر بذلك طوال الوقت عندما أعلن عن عودته إلى مانشستر يونايتد، في المرة الأخيرة رأيته كان ذلك خلال تدريب مشترك جمعنا في الفريق".

وأضاف إكرسلي، قائلا: "مع السنوات تغير كل شيء في العالم حتى أنا، اليوم أن بائع حليب جوال في بريطانيا وتغيرت كرة القدم وأكثرية قوائم اللاعبين حيث يبرز لاعبون جدد، أما كريستيانو رونالدو فبقي على حاله نجما ويلعب باستمرار كأول يوم له".

وتابع قائلا: "أنا سعيد للغاية وأتحكم في مصيري وأتمنى له الشيء نفسه وأمل أن يكون سعيدا أيضا".

وكان المدافع إكرسلي في فريق مانشستر يونايتد حتى عام 2009، قبل الانتقال إلى فريق بيرنلي، حيث لعب على سبيل الإعارة لبليموث وبرادفورد وبوري. كما لعب في الولايات المتحدة لتورنتو ونيويورك ريد بولز. وتقاعد إيكرسلي في عام 2016.