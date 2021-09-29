انتخاب نواب من أصول عربية في البرلمان الألماني... تعرف إليهم

انتهت الانتخابات البرلمانية الألمانية بفوز "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الألماني بقيادة أولاف شولتز، المرشح لتولي منصب المستشار، بنسبة 25.7 بالمئة، بعد فرز جميع المقاطعات.

واستطاعت كتلة المحافظين المكونة من حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا" وحزب "الاتحاد المسيحي"، الفوز بالمرتبة الثانية بنسبة 24.1 في المائة.

كما حصد حزب "الخضر" بقيادة ألينا بيربوك، وفقا للنتائج 14.8% من الأصوات، بينما جاء في المركز الرابع حزب "الديمقراطيين الأحرار" بنتيجة 11.5% من الأصوات، ويليهم حزب "البديل من أجل ألمانيا بنسبة 10.3% من الأصوات.

ولم يغب المرشحون من أصول عربية عن المشهد الانتخابي الألماني، خصوصا مع ازدياد عدد المقيمين من أصول عربية في البلد الأوروبي في السنوات الأخيرة مع ارتفاع موجة الهجرة من الدول العربية التي تعاني من حروب وأزمات اقتصادية وسياسية مختلفة.

ونجح ثلاثة مرشحين من أصل عربي سوري بالفوز بثلاثة مقاعد برلمانية منها مقعدين في البرلمان الألماني "البوندستاغ" ومقعد عن دائرة انتخابية في برلين.

حظيت الانتخابات الألمانية باهتمام واسع تخطى حدوده القارة الأوروبية، خاصة مع دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة لن تكون على رأسها أنغيلا ميركل، لأول مرة منذ 16 عاماً.

Tausend Dank! Es ist eine absolute Ehre für mich, zusammen mit @fbanaszak seit fast 40 Jahren dafür sorgen zu dürfen, dass für Duisburg wieder Grüne im Bundestag vertreten sitzen. @gruene_duisburg 🍀💪💪👍🏻🙏 pic.twitter.com/ZAI2nGO5ht — Lamya Kaddor (@LamyaKaddor) September 26, 2021

ومن بين الفائزين السوريين لمياء قدور التي تبلغ من العمر 43 عاما التي فازت بمقعد برلماني عن حزب "الخضر" في مدينة ديسبورغ غربي ألمانيا.

نشأت قدور في محافظة شمال الراين ويستفاليا لأب وأم سوريين. وهي كاتبة وباحثة مختصة في الدراسات الإسلامية وتدريس الدين الإسلامي، درست اللغة العربية والتربية والدراسات الإسلامية في جامعة مونستر.

Ihr Lieben, es ist geschafft. Ich werde dem neuen Bundestag als Abgeordnete angehören. Ich bin total überwältigt. Das muss jetzt erstmal ankommen. Für euer Vertrauen und eure Unterstützung möchte ich mich herzlich bedanken. @SPDSachsen @SPD_Dresden @BNBundestag pic.twitter.com/cSSZVFT4j8 — Rasha Nasr (@rasha_nasr_) September 27, 2021

أما الفائزة السورية الأخرى، رشا نصر، فهي فتاة في 29 سنة من العمر وترشحت عن الحزب الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" في مدينة دريسدن.

ولدت رشا نصر لأب وأم سوريين في مدينة دريسدن ودرست العلوم السياسية والفلسفة في جامعة دريسدن، حيث كانت ناشطة في المكتب الإعلامي للجامعة وعملت في مجال تنسيق شؤون اللجوء عامي 2016- 2017. وانضمت إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 2017.

2/16 >> وبالتزامن وصل السوري الآخر جيان عمر @OmarJian إلى برلمان ولاية برلين، ليكرر إنجاز ياسمينة حريتاني (عضو برلمان ولاية بريمن حالياً) وجمال قارصلي (عضو برلمان ولاية شمال الراين سابقاً، والذي كان يعرف خطأ من قبل عدد من وسائل الإعلام على أنه "عضو في البرلمان الألماني"). — Omar Kasir (@OmarKasir) September 27, 2021

كما فاز الألماني من أصول سورية جيان عمر بمقعد لتمثيل دائرة انتخابية في العاصمة برلين عن حزب "الخضر".

ولد عمر في مدينة القامشلي شمالي سوريا، وهاجر إلى برلين عام 2005 حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية في العاصمة برلين. يقول إنه مهتم بالشؤون الاجتماعية والبيئية وقضايا الهجرة.

النساء العربية تقتحم البرلمان الألماني

نبارك لثلاثة ألمان من أصول عربية دخول #البرلمان_الألماني

هذا يدل على أن المجتمع الألماني منفتح ومتنوع ومستعد لانتخاب مبدعين ألمان ولو كانت أصولهم عربية

رشا ولميا من أصول سورية وقاسم من أصول عراقية

نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في مشواركم pic.twitter.com/kGB3TOGTog — almaniah.com ألمانيا والعالم (@almaniahcom) September 28, 2021

وعبر السوريون عن سعادتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بوجود شخصيات من أصول سورية في البرلمان الألماني، إذ وجدوا في ذلك أملا واسعا لمستقبل أولاد المهاجرين والأقليات في البلاد.

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ولم يقتصر الأمر على هذه الأسماء الثلاثة فقط، إذ فاز المزيد من الألمان من أصول عربية وكردية بمقاعد برلمانية، مثل الشابة ريم العبلي رادوفان من أصول عراقية، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي.