جمعية إسبانية تقدم اعتذارها إلى النساء الروسيات بعد الإساءة

وأظهرت لافتات فاضحة لأسماء فتيات روسيات يقابلهن أسعار خدمات مختلفة كالجنس والكوكايين والماريجوانا، علقت في محطات الحافلات في العديد من مناطق البلاد.
ونقلت "سبوتنيك" بيان أصدرته الجمعية عبرت فيه اعتذارها لجرح مشاعر البعض. مؤكدة أن الإساءة لم تكن عن قصد".
Que vergüenza...@elpais_espana @elmundoes @elconfidencial @abc_es @larazon_es https://t.co/Te800DKRD4 pic.twitter.com/GBH6LX2PGi— Alpinistas con Cáncer (@alpinistacancer) September 26, 2021
وطالبت السفارة الروسية في مدريد إزالة الملصقات، مطالبة آلاف الروس الذين يعيشون في هذا البلد بالتوقف عن دعم هذه الجمعية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)