جمعية إسبانية تقدم اعتذارها إلى النساء الروسيات بعد الإساءة

اعتذرت جمعية "نيو لايف" الإسبانية، المهتمة بحماية المرأة من العنف والدفاع عن حقوقها، عن الدعاية المسيئة للنساء الروسيات.

وأظهرت لافتات فاضحة لأسماء فتيات روسيات يقابلهن أسعار خدمات مختلفة كالجنس والكوكايين والماريجوانا، علقت في محطات الحافلات في العديد من مناطق البلاد.

ونقلت "سبوتنيك" بيان أصدرته الجمعية عبرت فيه اعتذارها لجرح مشاعر البعض. مؤكدة أن الإساءة لم تكن عن قصد".

وطالبت السفارة الروسية في مدريد إزالة الملصقات، مطالبة آلاف الروس الذين يعيشون في هذا البلد بالتوقف عن دعم هذه الجمعية.