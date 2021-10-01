توقف المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا بسبب أزمة الغواصات

توقفت، صباح اليوم الجمعة، المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا بسبب أزمة صفقة الغواصات التي أبرمتها كانبرا مع واشنطن في وقت سابق الشهر الماضي.

وأكد مسؤول أوروبي، الجمعة، تأجيل جولة مخطط لها منذ فترة طويلة من محادثات التجارة الحرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، بعد الغضب من قرار كانبيرا إلغاء عقد غواصة فرنسية كبرى.

وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي لدى كانبيرا لوكالة فرانس برس إن "جولة التجارة الحرة تم تأجيلها لمدة شهر حتى تشرين الثاني (نوفمبر)"، مما يلقي بظلال من الشك على مستقبل الاتفاقية.

وأبرمت أستراليا في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاق شراكة دفاعية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وبعد هذه الشراكة، أعلنت أستراليا فسخ عقد مع فرنسا بنحو 55 مليار دولار أسترالي (تقريباً 31 مليار يورو) لبناء غواصات تقليدية)، مؤكدة أنها باتت تفضّل بناء غواصات تعمل بالدفع النووي بالشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

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