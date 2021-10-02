جورجيا تستعد لإجراء الانتخابات بعد اعتقال ساكاشفيلي

قالت المتحدثة باسم لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا ناتيا يوسيلياني، في الإحاطة الإعلامية الأولى، إن لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا مستعدة لإجراء الانتخابات في بيئة مهنية ويمكن الوصول إليها وآمنة للجميع.

ستجري انتخابات هيئات الحكم الذاتي المحلية في جورجيا. سيتعين على المواطنين الجورجيين - سكان 64 مدينة ومنطقة - انتخاب رؤساء البلديات والنواب. وبلغ عدد الناخبين 3497345 ناخبا.

قالت يوسيلياني: "إن لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا مستعدة لإجراء الانتخابات في بيئة مهنية، ويسهل الوصول إليها وآمنة".

وبحسبها، فقد تم افتتاح أكثر من 3.6 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، يمثل في كل منها شخص واحد من منظمات مراقبة محلية، ومراقبان من منظمات دولية.

تجري الانتخابات على خلفية اعتقال الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي. اعتقل ضباط إنفاذ القانون الجورجيون يوم الجمعة، ثالث رئيس للبلاد مطلوب في وطنه.