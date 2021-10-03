"أوراق باندورا": عائلة علييف باعت ممتلكات في بريطانيا بـ400 مليون جنيه أسترليني

ذكرت نتائج التحقيق الاستقصائي الدولي "أوراق باندورا"، أن عائلة الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، باعت عقارات في بريطانيا بقيمة 400 مليون جنيه أسترليني في السنوات الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك . وأفادت صحيفة "الغارديان"، بأن "أوراق باندورا" وهي نتائج تحقيق استقصائي نشره الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، أشارت إلى أن "عائلة علييف الحاكمة في أذربيجان باعت عقارات في بريطانيا بقيمة 400 مليون جنيه أسترليني في السنوات الأخيرة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لمجلة "الدفاع الوطني" الروسية إنه "يجري العمل بشكل جيد في جميع المجالات وخاصة مجال التعاون العسكري التقني، وبطبيعة الحال فإننا ننظر الآن إلى اختراعات جديدة، وقد بدأت فرق الخبراء تدرس إمكانيات جديدة، وتقدمنا بطلبات. ومن هنا فإن التعاون مع روسيا سيشهد تطورا في هذا المجال أيضا".

وأشاد علييف بدور الرئيس الروسي بوتين في تسوية النزاع المسلح في منطقة قره باغ في خريف 2020، مشيرا إلى أنه توصل إلى اتفاق مع باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، لوقف إطلاق النار عبر اتصالات هاتفية مع الرئيس بوتين.