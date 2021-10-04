إيران تؤكد ضرورة إخضاع الولايات المتحدة للمساءلة بشأن مقتل سليماني

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال تصريحات تلفزيونيية قال فيها إن "طهران لن تتخلى عن متابعة ملف اغتيال الفريق قاسم سليماني حقوقيا ودوليا"، حسبما نقلت "السومرية نيوز".

وأضاف عبد اللهيان خلال تصريحاته، أن "الحكومة الأمريكية يجب إخضاعها للمساءلة على خلفية مسؤوليتها الواضحة في هذا الملف"، مشددا على أن "الحكومة الأمريكية هي التي اتخذت هذا القرار ولا يمكنها التهرب من مسؤوليتها بارتكاب جريمة اغتيال الشهيد سليماني".

وأشاد عبد اللهيان بنظرة سليماني التي كانت "تفوق الحدود الجغرافية، وأنه كان يسارع في دعم المظلومين والمضطهدين في العالم، وأنه كان يمثل اقتدار إيران وشموخها"، على حد تعبيره.

يذكر أن الجنرال قاسم سليماني كان قد اغتيل في غارة جوية أمريكية، بالقرب من مطار بغداد الدولي، برفقة أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.

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